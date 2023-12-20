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ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة المصرية ندى بسيوني مع الأحداث المأساوي التي تعاني منها دولة السودان في هذه الفترة، والقتال الدائر هناك منذ أيام.
وشاركت ندى بسيوني الجمهور صورة لفتاة من السودان وهي تبكي، وعلقت عليها قائلة: "ما يحدث في السودان قد يكون اقسي مما يحدث في اي مكان الان .. يستحق النشر وتوضيح الواقع الحقيقي للعالم، فهم ليسوا سودانين يتقاتلون ولكن جيش سوداني يواجه مرتزقه ممولين للأسف يرتكبون افظع الجرائم و مضافه اليها اغتصاب النساء والفتيات"، وقد كتب على الصورة عبارة: "إحموا النساء من الإغتصاب".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني تتفاعل مع أحداث السودان.. وهذا ما قالته عن النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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