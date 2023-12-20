ندى بسيوني تتفاعل مع أحداث السودان.. وهذا ما قالته عن النساء

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة المصرية ندى بسيوني مع الأحداث المأساوي التي تعاني منها دولة السودان في هذه الفترة، والقتال الدائر هناك منذ أيام.



وشاركت ندى بسيوني الجمهور صورة لفتاة من السودان وهي تبكي، وعلقت عليها قائلة: "‏ما يحدث في السودان قد يكون اقسي مما يحدث في اي مكان الان .. ‏يستحق النشر وتوضيح الواقع الحقيقي للعالم، فهم ليسوا سودانين يتقاتلون ولكن جيش سوداني يواجه مرتزقه ممولين للأسف يرتكبون افظع الجرائم و مضافه اليها اغتصاب النساء والفتيات"، وقد كتب على الصورة عبارة: "إحموا النساء من الإغتصاب".