ميرنا وليد - بيروت - ألان العيلة يمتلك صوتاً جميلاً وموهبة تمثيلية، ورافق الأخوين فريد وماهر الصباغ في كل أعمالهما وصولاً إلى أحدث أعمالهما مسرحية "مش بس عالميلاد".

ألان وفي مقابلة أجراها مع سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر تحدث عن دوره في "مش بس عالميلاد" والرسالة من العمل، كما استذكر الممثل الراحل بطرس حرب بكلمات مؤثرة، وتحدث عن دوره في مسرحية "تشي غيفارا"، ودوره في مسرحية "من أيام صلاح الدين" ومشاركة المسرحية الغنائية في بعلبك.

وتحدث ألان أيضاً عن دوره في مسرحية "حركة 6 أيار"، ومسرحية "الطائفة 19".

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ألان العيلي : هذه رسالة " مش بس عالميلاد " .. والأخوان الصباغ ملكا المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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