بسبب تراكم أزماته المالية.. كانيي ويست يعرض منزله للبيع بخسارة كبيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت "مجموعة أوبنهايم العقارية" أن مغني الراب الأميركي كانيي ويست عرض منزله في منطقة خليج ماليبو بأقل مما اشتراه قبل عامين بـ 4 ملايين دولار،
وكشف مصدر مطلع لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، أن كانيي يريد بيع منزله بسبب تراكم أزماته المالية، وارتفاع عدد العقود التي فسختها كبرى الشركات معه، بعد تصريحاته المعادية للسامية، التي أطلقها منذ عام، ولا يزال متمسكاً بها.
يذكر أن كانيي كان قد اشترى المنزل بصفقة خاصة في أواخر عام 2021 مقابل 57.3 مليون دولار، إلا أنه قرر أن يعرضه للبيع حالياً بقيمة 53 مليوناً.
والمنزل من تصميم المهندس المعماري الياباني الحائز على "جائزة بريتزكر" العالمية تاداو أندو. وقام كانيي بإزالة التصميمات الداخلية للمنزل بعد أشهر من شرائه، وتركه مدمّراً بشكل أساسي.
وأشارت بعض التقارير إلى أن كانيي شوّه المنزل من الداخل، رغم محافظته على شكله الخارجي، ولهذا السبب تراجع ثمن المنزل.
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