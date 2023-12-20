فن ومشاهير

محمد حمدي يخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل "رحيل"

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ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان محمد حمدي في مسلسل "رحيل" الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال أيام.

وقال الفنان محمد حمدي أن مسلسل رحيل يتم التحضير له حاليا حتي ينطلق التصوير مطلع العام الجديد ٢٠٢٤.

وأضاف أن المسلسل يدور حول مرض خطير يصاب به شخص خلال المسلسل ويتركه أصدقائه ويتخلون عنه ويصاب بالاكتئاب ويرحل وحيدًا.

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وتابع أنه يتمني أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا ويلقي اشادات من الجميع.

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واختتم الفنان محمد حمدي أن الشعور بالاكتئاب أصعب شئ في الحياة خاصة بالنسبة للمريض لأنه يستطيع أن يقتله ببطئ يوميًا حتي يرحل عن حياتنا.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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