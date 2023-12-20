هدية رأس السنة ..عمرو دياب يكشف عدد أغاني ألبوم "مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف النجم عمرو دياب، عن عدد أغاني ألبومه الجديد "مكانك"، المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

النجم عمرو دياب، طرح برومو تشويقي عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :" 12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد ، وقريبا كول تون".

ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم ، مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

النجم عمرو دياب، أحيا الخميس الماضي، بمشاركة الدي جي العالمي ريهاب، الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان ساوند ستورم الرياض.