الجونة السينمائي.. عمرو سلامة لـ"الخليج 365" عن "60 جنيه": تحررت وصنعت فيلم بقلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق وعلاء أحمد:

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بعرض فيلمه القصير "60 جنيه" في افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال عمرو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله الناس في حفل الافتتاح جلست وشاهدت الفيلم، وهو أمر يكون صعبا في أحيان أخرى بعد يوم طويل، لكن الفيلم مدته قصيرة ما شجع الحضور على البقاء ومشاهدته، وسعيد ليس فقط ببقائهم ولكن لأن اختيار الفيلم احتفاء بفن الفيلم القصير وأتمنى أن يتكرر الأمر، لأن الفيلم القصير له احترامه".

وعن الكلمة التي قالها بإنه أثناء تصويره للفيلم شعر أن لمثل هذه الأعمال هو يحب السينما والعمل بها، أوضح "قلت ذلك لأنني أثناء تصوير الفيلم شعرت بالتحرر وأنني أجرب وأكتشف بدون أي معايير، عكس الأفلام الطويلة التي نفكر فيها متى سيتم طرح العمل وهل سيحقق أرباحا أم لا، تحررت وعملت فيلم بقلبي وهذا شيء مهم وإيجابي، ويجعلني أحب (الشغلانة)".

وأكد عمرو أنه لم يقرر أن يخرج الفيلم في 18 دقيقة، وأنه انتهى من التصوير ثم المونتاج ووجد الأحداث تدور في هذه المدة "لم أكن مهتما أن يخرج بوقت معين، القصة هي التي ساقتني".

وعن رأيه في أداء زياد ظاظا مطرب الراب وبطل الفيلم، أوضح "أنا شايف إن زياد عمل أداء تمثيلي في الفيلم رائع وعنده ملامح ملفتة جدا، وكأنه يمثل من زمان، وأشعر أنه سيكون له مستقبل كبير في التمثيل".

وعن نشاطه الفني الفترة الأخيرة، قال "نفسي أعمل فيلم كل يوم، وأعمل حاليا على أكثر من فيلم ومشروع، وأتمنى تكون الفترة المُقبلة فيها مشاريع أكثر، لأننا في وقت به تفاءل كبير بما يحدث في السينما المصرية، إن شاء الله خير وأنا وغيري من الزملاء نقدم أكبر عدد ممكن".

واختتم عمرو مؤكدا أنه يواصل الفترة الحالية العمل على فيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد إمام، على أن ينتهي من تصويره في العام المُقبل 2024.

ينتمي فيلم"60 جنيه" لنوعية الأفلام الروائية القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة، إخراج عمرو سلامة، بطولة زياد ظاظا وحمزة دياب.