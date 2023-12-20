النجم العالمي تيريس جيبسون:"أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهبرة فودة:

أعرب النجم الأمريكي العالمي تيريس جيبسون بطل سلسلة "فاست آند فوريوس"، عن رغبته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، والتقاط صورًا تذكارية معه.

ونشر تيريس جيبسون، مقطع فيديو له ، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء جولته في مصر، وعلق:" لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته شخصيًا على إعادة انتخابه الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا".

وأضاف:" ملاحظة، إذا كنت صديقًا أو ابن عم أو فردًا من أفراد العائلة، فإنك تربط أي شخص يمثل جزءًا من محيطه السياسي، هل يمكنك أن تقدم لي معروفًا وتتأكد من وصول الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرغب في مقابلته في جولة أتصور معه وأعود إلى أطفالي وأخبرهم بأنني التقيت برئيس مصر، سيكون حلمًا، آمل أن تتمكن من تحقيق ذلك، شكرًا لك".

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