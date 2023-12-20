شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون ومحمد كريم من داخل الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل محمد كريم عن مجموعة من الصور بـ صحبة النجم العالمى تيريس جيبسون، من داخل وأمام الأهرامات، وظهر الثنائى، وهما يستمتعان بـ وقتهما، حيث التقطا الصور التذكارية مع الأهرامات، والجمال.

محمد كريم وتيريس جيبسون



تيريس جيبسون يستمتع بزيارة الأهرامات



محمد كريم وتيريس جيبسون فى الأهرامات



محمد كريم وتيريس جيبسون والأهرامات



محمد كريم وتيريس جيبسون فى رحلة إلى الأهرامات



داخل الهرم



محمد كريم وتيريس جيبسون



الاستمتاع بالأهرامات



الهرم من الداخل



محمد كريم وتيريس جيبسون

وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس.

وفي فيديو حصري لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر أريد الذهاب إلى كل مكان ومقابلة كل المصريين والتعرف على تاريخ مصر".

ومن المقرر أن يصطحبه محمد لكريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.