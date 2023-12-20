شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر لامبرت:تدربت على التعامل مع الحيوانات فى"طرازان" وبعضهم أصدقاء لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان الجونة السينمائى حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، ضمن برنامج منصة جسر الجونة السينمائي بالدورة السادسة، وحضر لامبرت وتحدث فى البداية عن نشأته ودخوله عالم التمثيل والعديد من الأمور الفنية والشخصية.

وقال كريستوفر لامبرت أنه ولد فى نيويورك وقضى طفولته فى سويسرا، ووصف حياته بأنها داخل الطائرة بسبب سفره الدائم بين البلدان لاسيما وأنه يحب التعرف على الثقافات المختلفة، أما بيته فهو المكان الذى تتواجد فيه ابنته بنيويورك حيث يزورها كل 6 أسابيع لرؤيتها والجلوس معها بعض الوقت".



كريستوفر لامبرت في مهرجان الجونة

وكشف لامبرت أنه دخل مدرسة التمثيل منذ صغره وذهب إلى باريس، وعندما أصبح عمره 19 سنة بدأ فى الذهاب إلى حلمه وهو المشاركة فى أفلام تعرض على الشاشة قائلاً" أول فيلم شاركت فيه وهو "طرازان" كان ناجحاً جدا، فهو مأخوذ عن قصة حقيقية، وأعجبت

فى هذا الفيلم بالتعامل مع الحيوانات لانهم صادقين وغير مخادعين".

وأوضح كريستوفر لامبرت:"قبل الفيلم كنت ذهبت لطبيب امريكى شهير يعمل مع القردة وذلك حتى أتدرب على التعامل معهم، وبالفعل تدربت تدريب شاق للغاية ليس للتعامل مع القردة فقط، وانما تدريبات بدنية حتى أبنى جسدى لأنى كنت نحيف للغاية، وبعد انتهائي من الفيلم، أحد القردة أصبح صديق لى من كتر الوقت الذى قضته بصحبتهم".