شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "كلب سلوقى وفتاة" بحضور طلاب مدرسة الجونة فى المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء عرض فيلم (كلب سلوقي وفتاة) ضمن فعاليات الخليج 365 من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وحضر العرض عدد من طلاب مدرسة الجونة الدولية، وضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم (إنزو دالو)، والممثلة التي قامت بأداء الصوت (ماريكلا أفاتاتو).



عرض فيلم كلب سلوقي وفتاه

وتدور أحداث الفيلم حول (ماري أوهارا) ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما دخلت جدتها (إيمير) إلى المستشفى. تزورها ماري أ بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل (تانسي)، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

عقب انتهاء العرض عقدت حلقة نقاش مع مخرج الفيلم إنزو دالو، والذي عبر عن سعادته لمشاركة فيلمه في مهرجان الجونة وخاصة لحضور طلاب مدرسة الجونة الدولية للعرض، وأجاب (دالو) عن سؤال وجهه له أحد الطلاب عن مدة التحضير لهذا العمل، فقال "استغرق التحضير لهذا الفيلم مدة لا تقل عن 4 سنين، فكانت رحلة طويلة ولكنها ممتعة.



عرض فيلم كلب سلوقي وفتاه بحضور طلاب المدارس

وأضاف دالو:"الفيلم مأخوذ عن الكتاب نفسه، فحين قرأت قصته استمتعت جدا بتفاصيلها وقررت تحويلها إلى فيلم نافياً التحضير لجزء ثان ولكن أراد أن يستمع لوجهة نظر الحضور عن ماذا يحبوا مشاهدته في الجزء الثان والذين جاوبوه سريعا بأن القصة يجب أن تدور حول شخصية (ماري) والتركيز على أحداث وجوانب أخرى من حياتها.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.