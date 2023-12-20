شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر لامبرت: اللغة أكبر عائق للممثل وتدربت على القتال بالسيوف 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم الأمريكي الفرنسي كريستوفر لامبرت خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السبنمائي بدورته السادسة عن تجربة التمثيل الصعوبات التي واجهته قائلا: أنا سعيد بالأعمال التي قدمتها وانتمي إليها لأنى أحب التمثيل ويجعلنى شخصا آخر، فأنا لا ألعب الشخصية ولكنى أصبح الشخصية نفسها.

وعن الصعبات التي واجهته كممثل فرنسي قال كريستوفر لامبرت: اللغة هي العائق الذي يواجه أي ممثل وهو أمر تتجاوزه عندما تذهب لدولة وتختلط بالناس والمجتمع المخلي وليس كسائح، وقبل أن أحضر إلي مصر لدي صديق مصري في لوس انجلوس علمت منه بعض الأشياء عنها.



كريستوفر لامبرت

وتابع كريستوفر لامبرت: اشعر دائما اني لا زال لدي الشغف للاكشتاف ولدي فضول لمعرفة كل شئ، وفي أعمالى كان لدي مدرب لهجات وكنت أقرأ السيناريو كل يوم وبعد عدة اسابيع استطعت أن أتقن اللهجة وكانوا يتحدثون عني كيف اكون رجل فرنسي واقوم بدور اسكتلندي.

واستكمل كريستوفر لامبرت: تدربت علي القتال بالسيوف لمدة 6 أشهر كل يوم لأن الدور أكشن وتعودت علي هذا التدريب في القتال، وحاليا إذا عرض علي دور اكشن ويجب أن يكون السيناريو قوي جدا حتي أوافق، لأن الممثل عندما يكون ذو 25 عاما يكون مختلفا عن شخص يبلغ 60 عاما، لأن هنا سيتوقف الامر هل بامكان الجمهور تصديقه ام لا

واختتم حديثه: عندما تقف علي المسرح ليس بامكانك ان تخطئ ولكن الفيلم ممكن ان ترتكب اخطاء لانك ستعيد المشهد، فالتمثيل هو المسرح والجميع بدا من المسرح وزوجتي السابقة كانت ممثلة مشهورة وكانت تمثل علي المسرح وكنت احترم ذلك.