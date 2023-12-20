شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر لامبرت من الجونة: ما يحدث فى غزة بشع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الممثل الأمريكي الفرنسى كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، على سؤال حول الأوضاع فى غزة ودور الممثلين فى نقل الصورة فيما يتعلق بالأمور السياسية وذلك خلال الحلقة النقاشية التى تقام، ضمن برنامج منصة جسر الجونة السينمائي بالدورة السادسة.

وقال لامبرت: "لا أعتقد أن الممثلين عليهم أن يخوضوا فى السياسية لأنها ليست مكانهم، فهم ممكن أن يلعبوا دور فى فيلم يتناول أموراً سياسية، وبالنسبة لما يحدث فى فلسطين وغزة، فلست أنا من يحكم على ما يحدث، ربنا يكون لى آرائى ولكن لا ينفع أن اتحدث عنهم، فأنا أنظر إلى ما يحدث فى غزة واعتقد أنه بشع ولكن ماذا يمكننى أنا أفعل".



كريستوفر لامبرت

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.