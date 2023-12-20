بالصور- في الجونة… عرض فيلم “كلب سلوقي وفتاه” بحضور الطلاب في المهرجان

شهد اليوم الأربعاء عرض فيلم (كلب سلوقي وفتاه) ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة. وحضر العرض عدد من طلاب مدرسة الجونة الدولية، وضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم (إنزو دالو)، والممثلة التي قامت بأداء الصوت (ماريكلا أفاتاتو).

تدور أحداث الفيلم حول (ماري أوهارا) ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما ُدخلت جدتها (إيمير) إلى المستشفى. تزورها ماري أ بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل (تانسي)، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

عقب انتهاء العرض عقدت حلقة نقاش مع مخرج الفيلم والذي عبر عن سعادته لمشاركة فيلمه في مهرجان الجونة وخاصة لحضور طلاب مدرسة الجونة الدولية للعرض. وأجاب (دالو) عن سؤال وجهه له أحد الطلاب عن مدة التحضير لهذا العمل، فقال “استغرق التحضير لهذا الفيلم مدة لا تقل عن 4 سنين، فكانت رحلة طويلة ولكنها ممتعة.” وأضاف “الفيلم مأخوذ عن الكتاب نفسه، فحين قرأت قصته استمتعت جدا بتفاصيلها وقررت تحويلها إلى فيلم.”

وعن وجود جزء ثان للفيلم، نفى المخرج التحضير لجزء ثان ولكن أراد أن يستمع لوجهة نظر الحضور عن ماذا يحبوا مشاهدته في الجزء الثان والذين جاوبوه سريعا بأن القصة يجب أن تدور حول شخصية (ماري) والتركيز على أحداث وجوانب أخرى من حياتها.