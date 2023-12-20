هذه هدية عمرو دياب للجمهور بمناسبة رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري عمرو دياب تفاصيل ألبومه "مكانك " الجديد والمتوقع طرحه في رأس السنة، ونشر دياب عبر حسابه مقطع فيديو دعائي للألبوم، وعلق قائلاً : "12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك".



وكان عمرو دياب قد حضر المعرض الفني الأول لابنته كنزي، والذي أقيم في لندن، بعنوان "يوميات حياتي"، وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، كما تواجدت أيضًا في المعرض، والدتها زينة وشقيقتها جنا وشقيقها عبدالله، وعدد من أصدقائها، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.



