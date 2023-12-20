محمد ثروت يكشف تفاصيل دوره في مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد ثروت عن تفاصيل دوره الذي يقدمه ضمن أحدث أعماله المسرحية "عروسة من جهة إلكترونية".

وصرح محمد ثروت: "أن الجديد في المسرحية إني بقدم شخصية صحفي في جريدة صفراء، يحاول ايجاد موضوع يعمله تريند ويبيع أكثر، وبالتالي الجريدة تتشتم وتتحول إلى تريند".

وأضاف: "أنه لأول مرة يجسد هذه الشخصية وإنها إستفزته فنياً وتحتوى على كوميديا لطيفة"، وكان ذلك التصريح ضمن لقاء تلفزيوني .

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت.

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