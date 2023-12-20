بالصورة-من مهرجان الجونة السينمائي..هنا شيحة تتألق بأناقتها وتخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا شيحة في اخر إلالة لها على متابعيها بلوك رائع، وشاركت صورة لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث إرتدت توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع تنورة باللون البيج الفاتح متوسطة الطول مع سترة باللون الأسود الموشح بالبني من الجلد ذات أكمام طويلة، وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت هنا شيحة البوستر الرسمي لمسلسل "ما تيجي نشوف" عبر حسابها الخاص بالإضافة إلى صور من الكواليس وعلقت عليها بكلمات من الشكر للجمهور الذي شاهد المسلسل، فقالت: "ما تيجي نشوف" البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم. العلاقات الانسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر .. الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص .. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح .. وانك تختار شريكك كل يوم من اول وجديد .. شكرا لكل الدعمشكرا لكل الحب شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها ..".

