ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني هادي ضو لطرح أحدث أعماله و هي أغنية ميلادية جديدة بعنوان "ضوي قلبك" بالتعاون مع جمعية سطوح بيروت، و ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة خاصة بالتبرعات “تيليتون" ستبث مباشرة على شاشة OTV يوم ٢٢ كانون الاول المقبل بهدف دعم اطفال الجمعية.
اغنية "ضوي قلبك" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، والحان هشام بولس، وتوزيع جورج قسيس، وتسجيل روجيه ابي عقل.
ويقول مطلع الاغنية:
"ضوي قلبك خلي الضو يوصل لروحك جوا
فكر مرة بروحك لو العتمة اللي بروحك ضوا ".
كانت هذه تفاصيل خبر في أجواء ميلادية..هادي ضو يفتتح "تيليتون" سطوح بيروت بأغنية "ضوي قلبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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