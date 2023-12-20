كريم جوهر يحيي حفل ريسيتال بيانو بالمسرح الصغير في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا جديدا بعنوان "ريسيتال بيانو مقطوعات شرقية " للموسيقار العالمي كريم جوهر، يوم الجمعة 22 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بالمسرح الصغير إحياءً لزمن الفن الجميل.

الموسيقار العالمي كريم جوهر

وسيقدم الموسيقار العالمي كريم جوهر روائع لزمن الفن الجميل ستعزف لأول مرة على آلة البيانو صولو منها رائعة الموسيقار الكبير رياض السنباطى لأم كلثوم لسة فاكر ورائعة الموسيقار عبقرى النغم بليغ حمدى لنجاة كل شيء راح وانقضى ولعبد الحليم حافظ حبيبتي من تكون ورائعة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الفن ورائعة الموسيقار محمد فوزى يا جميل يلى هنا وغيرهم من ألحان زمن الفن الجميل لليلي مراد وشادية وفيروز وغيرهم وسيقدم كريم جوهر أيضا مقطوعة موسيقية جديدة من تاليفة بعنوان دنيا.

ومن المعروف أن كريم جوهر موسيقار مصرى حصل على العديد من الجوائز العالمية اهمها المركز الأول على العالم في العزف على آلة البيانو في مهرجان الموسيقي العالمي بطوكيو عام 1988، والمركز الثالث على العالم في التأليف الموسيقي بنفس المهرجان، والمركز الثالث على العالم في العزف على آلة البيانو بلندن عام 2002.

ومن أهم ألحانه أغنية "جوة القلب" للفنانة ريهام عبد الحكيم، وأبرز مؤلفاته الموسيقية "مصر بتتكلم، إسباني شرقي، حياة، أول حب، فرح، رومانسية، لحظة المنى ، سينيوريتا، غرام.