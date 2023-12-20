بالعباءة والحجاب.. شاهد بيبي ريكسا تصل السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية

وصلت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادا لإحياء حفلها الافتتاحي لكأس العالم للأندية 2023.

وظهرت بيبي ريكسا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام وهي ترتدي عباءة سوداء وطرحة سوداء.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، والتي تحمل عنوان “It’s On” للمغنية الأمريكية بيبي ريكسا والموزع الموسيقي RedOne.

وتتغنى بيبي ريكسا في الأغنية بكلمات حماسية عن الإصرار على الفوز والوصول إلى القمة، حيث تقول: “لا أهرب من شيء ولا أنظر خلفي.. أسمع دقات قلبنا تدق كالطبل.. لن نتوقف حتى نفوز.. إنه إحساس لا يصدق ويراودني أينما ذهبت .. أشعر بالطاقة وهي تجري داخلي”.

وتظهر الأغنية المصورة لقطات لاحتفالات في شوارع جدة، حيث يرفع الجمهور أعلام مختلف الدول والأندية المشاركة في البطولة، مثل مصر والأهلي، البرازيل وفلومينيسي، السعودية والاتحاد، أوكلاند سيتي ونيوزلندا، ليون والمكسيك، مانشستر سيتي وبريطانيا، أوراوا دياموندز واليابان.

وقالت بيبي ريكسا: “إن تسجيل أغنية للاتحاد الدولي لكرة القدم هذا العام كان بمثابة فرصة مذهلة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، وأنا متحمسة للغاية لسماع الجماهير للأغنية النشيدية أثناء تشغيلها على مدار كأس العالم للأندية”.