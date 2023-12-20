منة فضالي تنضم لأبطال مسلسل"محارب" بطولة حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة منة فضالي لمسلسل "محارب"، بطولة الفنان حسن الرداد.

ونشرت فضالي صورة"سكربت" العمل، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

مسلسل "محارب" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة حسن الرداد، أيتن عامر، كريم عفيفي، وفاء عامر، ماجد المصري، سلوى عثمان، نور محمود، وآخرين.

وشاركت الفنانة منة فضالي رمضان الماضي 2023 بمسلسل"جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاضي، أحمد داش.

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