بسنت شوقي بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جذابة من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت بسنت "سوت" باللون الأخضر، تميزت أنها من خامة الساتان.

واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانيين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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