المخرج عمرو سلامة وزوجته يخطفان الأنظار في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطف المخرج عمرو سلامة وزوجته مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الأنظار، في فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت مروة بليزر باللون "الأوف وايت"، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون جينز فاتح.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمجت مكياج بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج، وحذاء أبيض.

بينما ارتدى زوجها المخرج عمرو سلامة، قميص باللون الكافيه، ونسق أسفله قميص أبيض، وجينز باللون الفاتح.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

تألقت بالأخضر.. يسرا بإطلالة كاجوال في ثالث أيام الجونة السينمائي

أحمد داش بإطلالة كاجوال في فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي وفراج بإطلالة بسيطة في ثالث أيام الجونة السينمائي