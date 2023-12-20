بإطلالة رقيقة أسماء جلال من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

شاركت الفنانة أسماء جلال في فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت بإطلالة سوداء، وذلك خلال مشاركتها في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ6.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة سوداء، وارتدت "جمبسوت" طويل.

ونسقت معه إكسسوارات مكونة من سلسة، ومجموعة أساور.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرًا، واكتفت بوضع لمسات بسيطة.

وتركت شعرها الأسود منسدلًا على الأكتاف.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.