جورج كلوني يكشف سبب وفاة ماثيو بيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف النجم الأمريكي جورج كلوني عن السبب الرئيسي وراء وفاة صديقه ماثيو بيري، نجم المسلسل الكوميدي الشهير Friends.

وأشار كلوني في لقاء مع موقع Deadline، إلى أن "بيري" واجه صعوبات وحاول أن يكون سعيدًا فانغمس في الإدمان على الكحول والمخدرات.

وأوضح كلوني أن "بيري" كان يحلم بالمشاركة في مسلسل كوميدي، وتحقق حلمه عندما قام بتجسيد شخصية "تشاندلر بينج" في Friends عام 1994.

وأكد كلوني أن الشهرة والنجاح لم يجلبا لبيري السعادة والسلام النفسي الذي كان يتوقعه.

في تلك الفترة، كان كلوني يصوّر مسلسل ER، بينما كان بيري يشارك في تصوير Friends، وكان الاثنان يحققان شهرة كبيرة في التسعينيات.

وأوضح كلوني أنهم كانوا يعلمون أن بيري لا يعيش حياة سعيدة، وكتب في مذكراته بشكل صريح حول تحدياته مع الإدمان على الفيكودين والمخدرات.

أفادت وسائل الإعلام الأميركية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فريندز" Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، متوفيا عن عمر 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس، وذلك 29 أكتوبر الماضي.

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