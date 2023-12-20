إلهام شاهين مع سميح ساويرس وعمرو منسي في الجونة السينمائي-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورًا لها، من الحفل الخيري الذي نظمته إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لدعم القضية الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية بموقع"فيسبوك".

وظهرت"شاهين" في الصور رفقة رجل الأعمال سميح ساويرس، والفنانة يسرا، عمرو منسي، إنجي كيوان.

وعلقت إلهام شاهين على الصور:"ليلة في حب ودعم القضية الفلسطينية على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي رفع شعار سينما من أجل الإنسانية".

وقام عدد من الحضور بدعم القضية الفلسطينية على طريقتهم فمنهم من قام بارتداء الكوفية الفلسطينية، ومنهم من قام بكتابة "أوقفوا الضرب في غزة حرروا فلسطين" على يده، إلى جانب الفنان أمير المصري الذي ظهر يشير بعلامة النصر.

بينما قامت الفنانة الفلسطينية ياسمين المصري بكتابة عبارة غزة حرة على وجهها

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية هذا العام عن برنامج "نافذة على فلسطين" وقدم خلاله العديد من الأعمال السينمائية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ولاقت العروض إعجاب الحضور.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات مساء الخميس الماضي ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.

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