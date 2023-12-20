محمد شاهين يقدم أغنية فيلم الإسكندراني - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب محمد شاهين مشاركته في فيلم "الإسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي، من خلال تقديمه أغنية "أنا الفيلم".

ونشر محمد شاهين صورًا تجمعه بفريق العمل، عبر صفحته الشخصية على موقع"فيسبوك"، وعلق:" أستنوني إن شاء الله في أغنية فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي، والنجمة زينة، والمخرج الكبير أستاذ خالد يوسف، إنتاج أستاذ أحمد عفيفي".

وتابع محمد شاهين: الأغنية هي "أنا الفيلم" كلمات رامي جمال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير، يارب تعجبكم الفيلم هيكون في السينمات يوم 4 يناير".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

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