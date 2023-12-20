شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تكتشف حقيقة شاهيستا سعد وتواجهها في "العودة" الحلقة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 19 من مسلسل العودة العديد من الأحداث، حيث واجهت كيان (تارا عماد) آدم (شريف سلامة) بحديث والدتها أنه هدد بفضح علاقتهما، لينفى آدم أنه فعل ذلك، ويأتي بسلمى (شاهيستا سعد)، ويواجهها لتعترف بحبها له، وأنها السبب في فراقهما سابقا.

وخلال الأحداث تقوم ياسمين بالذهاب إلى والدة كيان لتشكوها، وتكذب عليها مجددا، وتخبرها أن آدم أوقع بينها وبين كيان، لتأتي والدة كيان بشقيقها هاشم (حمزة العيلي)، الذي يقوم هو الآخر بتهديد كيان بحبسها في المنزل، وتزويجها من أول رجل يأتي إلى بابه.



مسلسل العودة الحلقة 19

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.