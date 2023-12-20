شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الشابة سيدنى سوينى بطلة فيلم الرعب الجديد Immaculate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم الممثلة الشابة سيدني سويني بإنتاج وبطولة فيلم الرعب الديني Immaculate، سويني، المعروفة بأدوارها في فيلمي Euphoria وThe White Lotus، تلعب دور سيسيليا، وهي امرأة مؤمنة تكتشف حقائق مخيفة وشريرة في رحلتها عبر الريف الأوروبي إلى دير إيطالي.

في حين أن تاريخ طرح فيلم Immaculate لم يتم تحديده بعد، فقد تم التأكيد على أن الموزع Neon قد حصل على حقوق الفيلم في أمريكا الشمالية، والذي سيتم إنتاجه بواسطة تيدي شوارزمان من Black Bear، جنبًا إلى جنب مع سويني نفسها، ضمن فريقها.

سيشهد الفيلم لم شمل العديد من الأشخاص الذين شاركوا أيضًا في إنشاء The White Lotus، مع بطولة سيمونا تاباسكو، وديفيد بيرناد من شركة Middle Child Pictures، الذي عمل سابقًا مع سويني في الدراما الكوميدية المظلمة لـ HBO.



سيدنى سوينى

يشارك في بطولة فيلم Immaculate أيضًا ألفارو مورتي من Money Heist، ودورا رومانو من The Hand Of God، وبينيديتا بوركارولي، المعروفة بمسلسل Baby على Netflix.

تم التصوير الرئيسي لفيلم الرعب النفسي في روما، وانتهى في وقت سابق من هذا العام.

وسيكون هذا التعاون الثاني الأخير مع Neon وBlack Bear، بعد إطلاق فيلم Ferrari، بطولة آدم درايفر وبينيلوبي كروز، والذي سيتم افتتاحه في دور السينما يوم عيد الميلاد.