بالصور- أطفال غزة يتشكرون هيفا وهبي : " بنحبك هيفاء "

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدد كبير من أطفال غــ زة في مراكز الإيواء يحملون أوراقاً كتبوا عليها : "بنحبك هيفاء"، و"شكرا للفنانة هيفا وهبي" و"شكر لكل إنسان حر وقف معنا".



وذلك بعد أن قامت هيفا وهبي بتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غـ زة في مراكز الإيواء، ومن جهة أخرى، تستعد هيفا وهبي لتصوير فيلمها الجديد "جوري"، مع الممثل المصري محمود الليثي، والممثل كريم عفيفي.

وكانت هيفا وهبي قد نشرت صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها، وكتبت معلقة : "جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024".

