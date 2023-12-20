- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدد كبير من أطفال غــ زة في مراكز الإيواء يحملون أوراقاً كتبوا عليها : "بنحبك هيفاء"، و"شكرا للفنانة هيفا وهبي" و"شكر لكل إنسان حر وقف معنا".
وذلك بعد أن قامت هيفا وهبي بتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غـ زة في مراكز الإيواء، ومن جهة أخرى، تستعد هيفا وهبي لتصوير فيلمها الجديد "جوري"، مع الممثل المصري محمود الليثي، والممثل كريم عفيفي.
وكانت هيفا وهبي قد نشرت صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها، وكتبت معلقة : "جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أطفال غزة يتشكرون هيفا وهبي : " بنحبك هيفاء " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.