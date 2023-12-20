كريستوفر لامبرت : " ما يحدث في غـ زة بشع "

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل الأميركي الفرنسي كريستوفر لامبرت، حول الأوضاع في غـ زة ودور الممثلين في نقل الصورة فيما يتعلق بالأمور السياسية وذلك خلال الحلقة النقاشية التي تقام، ضمن مهرجان الجونة السينمائي بالدورة السادسة.



وقال لامبرت: "لا أعتقد أن الممثلين عليهم أن يخوضوا فى السياسية لأنها ليست مكانهم، فهم ممكن أن يلعبوا دور في فيلم يتناول أموراً سياسية، وبالنسبة لما يحدث في فلسـ طين وغــ زة، فلست أنا من يحكم على ما يحدث، ربنا يكون لي آرائي ولكن لا ينفع أن اتحدث عنهم، فأنا أنظر إلى ما يحدث فى غـ زة واعتقد أنه بشع ولكن ماذا يمكنني أنا أفعل".