ميرنا وليد - بيروت - كرم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بجائزة الأيقونة "رجل العام" لسنة 2023 في حفل توزيع جوائز مجلة "جي كيو" بنسختها التركية.

وفي تلك اللحظة أكد الممثل التركي على موقفه الداعم للقضية الفلســ طينية، وتحدث عما يتعرض له أهالي قطاع غـ زة من عدوان إسرائيلي منذ أكثر ما يزيد عن 70 يومًا.

وشدد الممثل التركي أنه لا يوَّد العيش في عالم تقتل فيه الطفولة، في إشارة منه إلى المجازر التي ترتكب في حق أطفال غـ زة الذين توفي منهم إلى الآن أكثر من 8 آلاف طفل.

وأضاف بوراك: بإسمي، وكوني أباً لطفلين، شخصياً لا أقبل بأي شكل من الأشكال عالماً يتم فيه قتل الأطفال، لذلك آمل أن نلتقي في عالم آخر لا يتم فيه قتل الأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت يفاجئ الجمهور بدعمه لفلسـ طين : "لا أود العيش في عالم تقـ تل فيه الطفولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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