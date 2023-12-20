أصالة وعبد الله الرويشد وراشد الماجد وغيرهم يواسون أصيل أبو بكر في وفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - تقدم عدد عدد من الفنانين العرب بالتعازي والمواساة للفنان السعودي أصيل أبو بكر ، إثر وفاة والدته أمس الثلاثاء، وأعلن عن الخبر الحزين في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتباً :"انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية.

. اللهم اغفر لأمي وارحمها وأسكنها جناتك آمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن الفنانين الذين نعوا الفقيدة وتوجهوا بالمواساة لـ أبو بكر في صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي نذكر الفنانة أصالة التي كتبت : "عزائي لأخي الحبيب الغالي أصيل أبو بكر سالم وإخواني أحمد وأليف في وفاة والدتنا الغالية نورة العطاس، أرجو من الله أنّ يربط على قلوبكم ويلهمكم الصبر والسلوان، وأن يجعل الجنّة مقاماً لأمّنا ومن سبقونا من أهلنا الأحبّة.. آمين يا رب العالمين".

أما الفنان الكويتي عبد الله الرويشد فواسى أبو بكر كاتباً :"خالص التعازي وصادق المواساة لأخي الغالي #أصيل_أبوبكر وأخوانه أحمد وأليف بوفاة والدتهم الغالية المغفور لها بإذن الله نوره العطاس راجياً من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

الفنان عبادي الجوهر قدم واجب العزاء كاتباً: "خالص التعازي والمواساة للصديق الفنان أصيل أبوبكر سالم والأخ أحمد أبوبكر سالم في وفاة والدتهما.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

​​​​​​​الحمدلله على قضاء الله وقدره .

الفنان راشد الماجد من جهته توجه للفنان أصيل أبو بكر مواسياً: "عظم الله أجرنا في والدتنا الغالية نورة العطاس، أرملة والدنا الراحل أبوبكر سالم.. رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته... تعازينا لإخواني أصيل وأحمد وأليف وأهلها جميعاً، نسأل الله لهم الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد تم أداء صلاة الجنازة على الراحلة اليوم الاربعاء الموافق 20/12/2023 الموافق 7/6/1445 للهرجة بعد صلاة العصر في "جامع الجوهرة البابطين" شمال الرياض وووريت في ثرى في مقبرة بنبان.

من موقع الخليج 365 أحر التعازي للفنان أصيل أبو بكر، رحم الله الفقيدة وألهمكم الصبر والسلون.