بالفيديو- بأسلوب حسي مميز..شيماء المغربي تطلق أغنية "لأني معاك"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية شيماء المغربي أحدث أعمالها وهي أغنية بعنوان "لأني معاك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "لأني معاك" بقالب غنائي رومنسي وهي باللهجة المصرية، قدمت شيماء المغربي لتسلط الضوء في موضوعها على الحب بأسلوب حسي مميز من حيث الكلمة واللحن الذي جسد بجمله الموسيقية كل الصور الشعرية.

تناول فيديو كليب "لأني معاك" من اخراج رودينا حاطوم فكرة جديدة ومختلفة من حيث الطرح ومعالجتها بسياق درامي، حيث تناول كليب الأغنية موضوع العلاقة العاطفية بين شابة تتمتع بحواسها وشاب يفتقد حاسة النطق والسمع من ذوي الإحتياجات الخاصة فئة الصم والبكم، ويتم التواصل بينهما بلغة الإشارة.

أغنية "لأني معاك" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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