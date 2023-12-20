الدباح يقتحم الساحة بالأكشن فى الإعلان التشويقي لفيلم "الإسكندراني"..أحمد العوضي بوشم جديد

ياسر رشاد - القاهرة - اطلق النجم أحمد العوضي، برومو فيلم الإسكندراني، الذي يقوم بطولته، تحت قيادة المخرج خالد يوسف، والمفترض طرحه في دور السينمات بدءًا من شهر يناير القادم.

ونشر أحمد العوضي برومو الإسكندراني، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: بكر الإسكندراني حضر.. إحنا بتوع كله ولا يا ولا.. الإسكندراني في السينما يوم 4 يناير، و11 يناير في دول الخليج.

أحمد العوضي يثير فضول جمهوره بوشم على يده باسم الإسكندراني

ومن أبرز الملاحظات على برومو فيلم الإسكندراني، ظهور أحمد العوضي بوشم على يده باسم الإسكندراني، وكذلك الكادرات الواسعة لمناظر وبحر إسكندرية، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والضرب واستعراض قوة بكر، والمعارك العديدة التي خاضها، إحداها كان على حلبة مصارعة، وبعضها على الرمال بأحد شواطئ إسكندرية.

فيلم الإسكندراني

جُمل حوارية نارية لـ أحمد العوضي

وبالطبع هناك بعض الجمل الحوارية الرنانة في الآذان، التي اشتهر بها أحمد العوضي في معظم أعماله الأخيرة، فمن كلمات شخصيته الجديدة، والتي ظهرت في البرومو الخاص بالفيلم: إحنا بتوع كله ولا يا ولا.. كله من النهاردة يعرف إن إسكندرية ليها كبير.. ده أنا ههينك، بالإضافة إلى ظهور عدد من أبطال الفيلم في البورمو، منهم الفنانة زينة، التي كان قالت بإحدى لقطات البرومو: مش قمر اللي تتاخد غصب يا بكر.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويسجل "الإسكندرانى" التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني