تلك قضية.. روح الروح| فرق الموسيقى البديلة تنتفض من أجل فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - تأثير لحد البكاء لما يجري في الأراضي الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي الغاشم، الامر الذي أخرج من فرق الموسيقى البديلة انتاجات غنائية تعبر عن حزنهم على الاوضاع الراهنة.

تفاصيل أغنية تلك قضية لـ كايروكي

وكانت من بين تلك الانتاجات أغنية “تلك قضية” للفريق الغنائي الشهير “كايروكي”، والتي سجلت أكثر من 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

جاءت “تلك قضية” بوصف غاضب لما يحدث في فلسطين، وصورة دعائية للأغنية تميزت بوصف الوضع دون ازدحام في الصور والألوان، فتصدر البوستر تمثال الحرية الشهير وعلى الناحية الاخرى منه وجه شيطاني أحمر صاحبه خلفية باللون ذاته، معبرًا عن الوجه الخفي للحرية في بلاد الغرب.

كلمات أغنية تلك قضية لـ كايروكي

الأغنية من كلمات مصطفى إبراهيم، وتمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ، وجاءت كلماتها كالآتي “ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح”.

تفاصيل أغنية مسار إجباري روح الروح

وقدم فريق مسار إجباري “روح الروح” من كلمات آمار مصطفى، ألحان هاني الدقاق، توزيع: مسار إجباري، وتصدّر الكليب الخاص بالأغنية صورة الطفلة ريم إحدى شهداء الطفولة في حرب قطاع غزة، والتي تصدّر مشهد وداع جدها لها مواقع الاخبار الدولية والعالمية وهو يناديها بـ "روح الروح".

وتقول كلمات الأغنية "

احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين لو عامل نفسك يعني نسيت انا متهزتش انا صاحب بيت انا صوت لا بيسكت و لا بيموت انا وعد يقين و عينيا لواتقفلت ببارود هتنفح جوه عيون ملايين هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين و يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض لو عمري يروح انا عمرى ما هتعب ولا هتهد انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش



