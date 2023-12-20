هالة صدقي: "حصلت على الجائزة الدولية من باريس في ظروف صعبة جدا لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بعد اختيارها من أهم الشخصيات في الوطن العربي وحصولها على الجائزة الدولية المعتمدة من باريس في دبي.

وكتبت صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "شكرا دبي على اختياري من أهم الشخصيات في الوطن العربي وحصولي على الجائزة الدولية المعتمدة من باريس في دبي، وفي الحقيقة سعادتي بها كبيرة لأني حصلت عليها في ظروف صعبة جدا لي أشكركم على إسعادي".

وتشارك هالة صدقي في فيلم "الملكة" الذي تم تغييره بعد أن كان اسمه "كتف قانوني".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

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