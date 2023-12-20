نسرين طافش لـ"الخليج 365": دعم "الجونة السينمائي" للقضية الفلسطينية شيء نبيل وليس غريبا على مصر أم الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق وعلاء أحمد:

أعربت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بالتواجد هذا العام في الدورة الاستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تخصص برنامجا لدعم السينما الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

وقالت نسرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة جدا بالتواجد في مهرجان الجونة الذي يدعم القضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة وشهداء غزة، شيء نبيل وعظيم جدا وموقف يحتسب لهم، وهذا الأمر ليس بغريب على مصر أم الدنيا وأبناء مصر".

وتابعت "سعيدة جدا هذا العام بمشاهدة أفلام فلسطينية حصلت من قبل على جوائز عالمية، حتى تساهم في نقل القضية الفلسطينية ورسالتها بشكل جميل ورائع للعالم الغربي الذي يتابع السينما بشكل قوي، فموضوع الثقافة يؤثر فيهم".

وأكدت نسرين أن المجتمع الغربي لم يكن لديه وعي كافي بحقيقة القضية وجوهرها "مكانوش يعرفوا يعني إيه تطهير عرقي، وإن إسرائيل هي اللي سرقت أرض فلسطين من شعبها الفلسطيني الأصلي، الوعي ده مكانش موجود عند الناس في الغرب، دلوقتي بقى فيه وعي عالي بنشوفه من خلال المظاهرات اللي بتطلع في الشارع، حتى من خلال البرامج الأجنبية، فإسرائيل خسرت البروباجندا بتاعتها برة، وبقى فيه ناس مناصرين للقضية".

ويشهد المهرجان في دورته السادسة برنامجا خاصا يضم عددا من الأفلام الفلسطينية القديمة والجديدة، بينهم: وداعا طبرية، الأستاذ، إلى جانب جلسات النقاش التي اهتمت بدور الفن والإعلام وقت الأزمات.

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