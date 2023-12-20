"لا تملك السيطرة على عضلاتها"..تطورات الحالة الصحية لـ سيلين ديون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشفت كلوديت ديون، تطورات الحالة الصحية لشقيقتها المغنية الكندية العالمية سيلين ديون، بعدما تمكن منها المرض، وأصُيبت

بمتلازمة الشخص المتيبس في ديسمبر 2022.

وقالت شقيقة سيلين، في تصريحاتها لقناة 7 Jours الكندية، إن الحالة الصحية لشقيقتها تزداد سوءًا، بل أصبحت لا تملك السيطرة على عضلاتها بالكامل، مُشيرةً إلى أن سيلين ما زالت تحاول الخضوع للعلاج، والتخلص من مُعاناتها، ولكن بلا جدوى.

وأضافت"كلوديت"، أن سيلين لم تتخلى عن حلم العودة إلى المسرح حتى هذه اللحظة، متابعة: "ما زال الهدف في أحلامنا واستمرار محاولاتنا هو العودة إلى المسرح، ولكن لا أعرف بأي صفة".

وتابعت "كلوديت"، أن بسبب ندرة الحالة المرضية، العلماء لم يجروا أبحاثًا كثيرةً عن المرض نفسه، لأنه لم يُصيب عدد كبير من الأشخاص.

وأختتمت حديثها: "سيلين تتلقى نسبة كبيرة من دعم الجمهور، بمجرد إعلان إصابتها بالمرض منذ 2022، ونحن نتلقى كمّ مكالمات هاتفية من أجلها، والجمهور في الشارع يخبرونا أنهم يحبون سيلين ويصلون من أجلها، كما تتلقى سيلين الكثير من الرسائل والهدايا والصلبان المُباركة".

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