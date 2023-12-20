مريم نعوم بإطلالة بيضاء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت السيناريست والمؤلفة مريم نعوم بإطلالة أنيقة من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت مريم فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانيين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى، ساعة يد.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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