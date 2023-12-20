مرتدية "باروكة حمراء" بدرية طلبة تشبه نفسها بـ نبيلة عبيد..والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي ترتدي شعر مستعار(باروكة) باللون الأحمر، وهو نفس لون الشعر الخاص بالفنانة نبيلة عبيد.

وشبهت بدرية طلبة نفسها بالنجمة نبيلة عبيد بعد ارتدائها للباروكة الحمراء، حيث علقت على الصور، قائلة: "حطيت الباروكة الحمراء وفجأة حستني النجمة الأستاذة نبيلة عبيد قوي في نفسي يختتتتي هو أنا أطول دي قمر القمرات وحلوة الحلوات".

وردت الفنانة نبيلة عبيد، على منشور بدرية طلبة، قائلة: "بحب خفة دمها فرصة أقولها يا بدرية انتي ممثلة جميلة وبتضحكيني أوي وتمثيلك زي العسل، مساكم ورد".

يذكر أن، بدرية طلبة ممثلة كوميدية اشتهرت بأدوار الفكاهة والضحك، وقدمت عدة أعمال نالت إعجاب الجمهور، وكانت آخر أعمالها فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد وهاجر أحمد وميرنا نور الدين ورحاب الجمل وإخراج ياسر سامي.