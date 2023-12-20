شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يخطب بسنت شوقي وشاهيشتا توافق على الزواج من وليد فواز في العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب حسن (عصام السقا) إلى منزل هناء (بسنت شوقي)، ويطلب يدها للزواج، ويخطبها من شقيقها ياسر (أحمد عبد الحميد)، خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل "العودة"، وبعد عودته إلى منزله يجد زوجته عادت إلى البلد وقررت الاستقرار معه.

يعطي عبد الحميد إلى جمال (أحمد والي)، وسلمى (شاهيستا سعد)، حقهما في أموال والدهما، كما يفاجئهما بطلب يد أية إلى فهيم (وليد فواز)، بعد فسخ خطبته على كيان (تارا عماد)، لتوافق على الخطوبة من فهيم.



مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.