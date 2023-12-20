شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى فيلمز" تقدم 10 آلاف دولار لفيلم "كروكودوبلس" بحفل منطلق الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة سينرجي فيلمز" مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وذلك فى حفل توزيع جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.