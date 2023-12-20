شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي، وذلك قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

حيث جاءت البداية بمنح شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي، وحصل نفس الفيلم أيضا على 10 آلاف دولا أمريكي.

فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج، وحصل فيلم "تونس - جربة" من إخراج أمل جيلاتي على 10 آلاف دولار.

فيلم فيلم "يمَى" للمخرجة هند بو جمعة حصل على على 10 آلاف دولار، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير، ولم يكتف الفيلم بهذا القدر من الجوائز، بل حصل على 10 آلاف دولار أيضاً.

"سينرجي فيلمز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي، كما حصل فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري، على 10 آلاف دولار أمريكي.

وقُدمت 10 آلاف دولار أمريكى لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي، لصالح فيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، وهو من إخراج وإنتاج هالة جلال، كما حصل الفيلم على 10 آلاف دولار أخرى وهي قيمة خدمات معدات تصوير.

الهيئة الملكية الأردنية منحت 5 آلاف دولار أمريكي لفيلم "ذي بيتش بويز" للمخرجة ديما الحر، كما حصل فيلم "آسا سمكة فى حوض" للمخرجة داليا نمليش على 5 آلاف دولار أمريكي، وحصل فيلم "بيت بيروت" للمخرج جورج بيتر بربري، على 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصوير

وحصل مشروع فيلم وثائقي يمني، على 10 آلاف دولار أمريكي، قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، وقدمت أيضا نفس القيمة المالية كقيمة خدمات ما بعد إنتاج، لصالح فيلم "تونس – جربة"، وحصل فيلم "بنت الريح" للمخرجة مفيدة فضيلة على 50 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع الفيلم، ونفس الجائزة ذهبت لصالح فيلم "أشباح الحوت" للمخرج أحمد محمود،

وتم منح فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل 30 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع الفيلم، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار جائزة مالية أيضاً، وفاز فيلم "أرض البنات"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير بجائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي قدمتها وحصل فيلم "أشباح الحوت"، على 5 آلاف دولار قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم.

تم تقديم مبلغ 5 آلاف دولار قيمة خدمات مونتاج، لصالح فيلم "سرقة النار" للمخرج عامر الشوملي، وحصل فيلم "معلق"، من إخراج ميريام الحاج على نفس القيمة المالية

5 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان، وفاز فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري، بجائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "DCP" كاملة.

كما تم تقديم 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "Full Promotion Package" كاملة لفيلم "الرجل الأخير" للمخرج محمد صلاح، ونفس المبلغ تم منحه لفيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، قيمة خدمات ما بعد الإنتاج،

وقدمت الشركة أيضا 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج لفيلم "الرجل الأخير".

فيما كانت آخر الجوائز، هي دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام من مركز السينما العربية، وحصل عليها فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة".