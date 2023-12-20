بهذه الصور.. غادة عبد الرازق تعلن رسمياً بدء “صيد العقارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل “صيد العقارب”، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت غادة صوراً من كواليس بدء التصوير وعلّقت عليها بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، توكّلنا عليك يا الله يا كريم”.

وكانت “لها” قد أكدت أن غادة عبد الرازق انتهت بالفعل من جلسات التحضير لمسلسلها “صيد العقارب”، وأنها ستبدأ تصوير أول مشاهدها فيه قريباً.

وانضمت غادة الى المسلسل بعد إعلانها عن مشاركتها في دراما رمضان من خلاله، وذلك بعد تأكيدها أنها لن تخوض السباق الدرامي لعدم توافر نص يمكن أن تقدّمه، مشترطةً أن يكون العمل الذي ستشارك به في موسم رمضان مكوّناً من 15 حلقة فقط.

مسلسل “صيد العقارب” مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويشارك غادة عبد الرازق في بطولته الفنانون: رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، وأحمد ماجد… وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.