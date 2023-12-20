“ماتت شهيدة”.. ناهد السباعي ترثي والدتها ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو تضمن مجموعة صور تجمعها بوالدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، رثتها من خلالها، وكشفت أسباب وفاتها، مؤكدة أنها تعدّ والدتها شهيدة.

وعلّقت ناهد السباعي على الفيديو بقولها: “إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب”… و”بشر الصابرين” و”جزاهم بما صبروا جنة وحريراً”، و”المبطون شهيد”.

يُذكر أن ناهد فريد شوقي رحلت عن عالمنا منذ أسبوعين، وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية، وتوفيت عن عمر يناهز الـ73 عاماً، وتركت عدداً كبيراً من الأعمال الفنية، لعل أبرزها: فيلم “هيستريا” لأحمد زكي، ومنتج منفذ لمسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” لنور الشريف، ومسلسل “حديث الصباح والمساء”، وغيرها من الأعمال.

وكانت ناهد السباعي قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “الأجهر”، وضم عدداً كبيراً من الفنانين، أبرزهم: عمرو سعد، نور النبوي، درة، سيد رجب، محمود قابيل، أحمد مجدي…، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.