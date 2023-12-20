رشا شربتجي تبدأ بتصوير أحدث أعمالها " ولاد بديعة "

ميرنا وليد - بيروت - نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر حسابها مجموعة من الصور لها من مكان تصوير أحدث أعمالها الدرامية "ولاد بديعة"، معلنة الإنطلاق في تصويره للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل 2024.



وعلقت قائلة : "انطلقنا في تصوير مسلسل ولاد بديعة بالشام، متفائلة خير بهذا العمل والنص الحلو لعلي وجيه ويامن الحجلي، والممثلين المميزين والفنيين الموجودين معي ضمن فريق العمل".

وتابعت : "سنبذل جميعا كل جهدنا لنطلَع بصورة وقصة حلوة تليق بالمشاهد وصناعة الدراما السورية، على أمل أن تستمتعوا معنا برمضان القادم".

ويضم العمل كل من الممثلة السورية سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بيك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، ونادين خوري، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي في سابع تعاون بينهما.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (ياسين)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.