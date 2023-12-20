أسيل عمران تستعد لتصوير أول أفلامها المصرية .. وهذا ما قالته عن الجمهور المصري

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة السعودية أسيل عمران أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير أول أفلامها المصرية، وأنها متخوفة من هذه التجربة.



وأضافت، أن مصر معروفة دائمًا بالفن وأن الجمهور المصري مش سهل لأنه متذوق دائمًا للفن ، وناقد لاذع ، لذلك أعتبرها تجربة مخيفة.

وأشارت عمران: "أنها سبق وقدمت مسرحية باللهجة المصرية ضمن موسم الرياض، معلقة كبرنا على اللهجة المصرية

وعلقت أسيل عمران، قائلة: بحب شيريهان جدًا و مغرمة بمسرحية شارع محمد علي ولما كان حد بيسألني نفسك تبقي زي مين كنت بقول نفسي أبقى زي شريهان فى مسرحية شارع محمد علي"، وكان ذلك التصريح ضمن لقاء تلفزيوني .