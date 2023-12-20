بالصور- وصول بيبي ريكسا الى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية بأغنية It's On

ميرنا وليد - بيروت - وصلت ظهر اليوم الفنانة العالمية الأميركية بيبي ريكسا إلى المملكة العربية السعودية إستعدادا للمشاركة بأغنية It's On في كأس العالم للأندية.

ونشرت بيبي ريكسا مقطع فيديو لها لحظة وصولها وهي مرتدية عباءة سوداء وطرحة سوداء.

وأطلق مؤخرا، الإتحاد الدولي لكرة القدم كليب الأغنية المصورة It's On لكأس العالم للأندية 2023، للمغنية الأميركية بيبي ريكسا والموزع الموسيقي RedOne.

قالت بيبي ريكسا: "إن تسجيل أغنية للإتحاد الدولي لكرة القدم هذا العام كان بمثابة فرصة مذهلة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، وأنا متحمسة للغاية لسماع الجماهير للأغنية النشيدية أثناء تشغيلها على مدار كأس العالم للأندية".

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