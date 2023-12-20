نيكولاس كيج يخرج عن صمته ويعلن أن تعرض للسخرية وهذا سبب تغيير اسمه

ميرنا وليد - بيروت - فتح نجم هوليوود نيكولاس كيدج قلبه للجمهور، خلال جلسة الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة التي انتهت قبل أيام، وتحدث بصراحة عن سبب تغيير اسمه، وقال نيكولاس كيم كوبولا الشهير بنيكولاس كيج، إنه كان يعلم جيداً أن المخرجين المحليين في هوليوود لن يرغبوا في أن يعلو اسم كوبولا أي أفيش، ولهذا الأمر غيّر اسمه لكيدج لأسباب تجارية بحتة.



وعن تعرضه للتنمر في كواليس أحد أعماله، روى نجم هوليوود خلال الجلسة، هذه الواقعةأثناء تصوير فيلم Fast Times at Ridgemont High، حين تم التشكيك في موهبته بسبب علاقته بالمخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا، قائلاً: "كانوا يقتبسون جملة من فيلم Apocalypse Now ويغيرونها إلى أنا أحب رائحة نيكولاس في الصباح بدلاً من النابالم في الصباح".

من جهة أخرى، أعلن نيكولاس كيج رغبته في تصوير فيلم بالمملكة العربية السعودية صراحة، مؤكداً أنه سينجح في هذا الأمر، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي توفرها المملكة في مجال صناعة الأفلام، معرباً عن إعجابه بالتسهيلات والامتيازات التي تقدمها المملكة لصناع الأفلام، مشدداً على أنه سينجح في تحقيق رغبته بتصوير فيلم داخلها قريباً.



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