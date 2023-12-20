ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة شمس الكويتية صورتين لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من أحدث ظهور لها.

واختارت شمس إطلالة جريئة عبارة عن كروب توب قصيرة بدا فيها بطنها وسروال ضيق وتميزت ملابسها بأنها جاءت بنقشة الشطرنج أي على شكل مكعبات بيضاء وسوداء وارتدت فوق التوب سترة سوداء وفوقها معطفاً أبيض طويلاً ووضعت نظارات شمسية على عينيها وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه :"ما أرجع لو بست إيدي".

وانقسم المتابعون بين من أيدوها في الأمر وآخرون أشادوا بجمالها، بينما البعض الأخر تساءل لمن وجهت شمس هذه الرسالة وقدر البعض أنها قد تكون موجهة لطليقها تركي القرني الذي انفصلت عنه بعد فترة قصيرة من الزواج.



كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية بإطلالة جريئة :"ما أرجع لو بست إيدي" والمتابعون يتساءلون-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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